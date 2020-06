Boletas y certificados de educación básica estarán disponibles en formato digital

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De acuerdo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud ante la contingencia por Coronavirus (COVID-19), a partir del 15 y hasta el 19 de junio, las boletas con calificaciones correspondientes al ciclo escolar 2019-2020, así como certificados de educación básica, estarán disponibles para su consulta y descarga en formato digital a través de la página de internet www.iea.gob.mx.

Al respecto, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, informó que madres, padres y tutores podrán consultar las calificaciones ingresando al sitio web con su Clave Única de Registro Poblacional (CURP) y la del estudiante.

Destacó que para tal efecto, previamente el IEA a través de cada escuela, recabó la CURP de madres, padres y tutores, a fin de crear una base de datos, la cual fue ingresada al sitio web, de tal manera que puedan tener acceso a las calificaciones.

Subrayó que boletas y certificadospodrán consultarse en formato digital, por lo que no será necesario acudir a las escuelas. A quienes no proporcionaron su CURP y no puedan consultar las calificaciones, las autoridades educativas del plantel escolar podrán entregar los documentos en formato digital, vía correo electrónico, Whatsapp o Telegram.

Señaló que esta documentación no será requerida para trámite alguno, puesto que alumnas y alumnos ya están inscritos en el siguiente grado escolar. Recordó que a partir del 14 de julio, en www.iea.gob.mx, se publicarán los listados de cambios de escuela, así como la asignación de turno para estudiantes inscritos en secundaria.

Por otra parte, el titular del IEA informó que del 3 al 5 de agosto, se llevará a cabo la Jornada de limpieza escolar en mil 258 escuelas de nivel básico en Aguascalientes; para ello se instalarán los Comités de Salud, en el marco de los Consejos Escolares de Participación Social, conformados por madres, padres, tutores, directivos, así como docentes y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), con el objetivo de promover y ejecutar acciones a favor del cuidado de la salud y bienestar de la comunidad escolar.

Silva Perezchica destacó que las y los estudiantes se incorporarán a las aulas el lunes 10 de agosto para participar en el Curso de Apoyo para la Adquisición de Aprendizajes del Grado Anteriorque se realizará a fin de identificar y cubrir áreas de oportunidad, para garantizar los aprendizajes clave, dicho curso concluirá el 28 de agosto para dar paso al Ciclo Escolar 2020-2021 que iniciará de manera oficial el lunes 31 de agosto.