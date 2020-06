Estudiantes de la UAA varados en Chile regresarán a casa el 25 de junio

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Gracias a las gestiones encabezadas por el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor en Ciencias Francisco Javier Avelar González y el apoyo del Gobernador del Estado, el Contador Público Martín Orozco Sandoval, será el próximo 25 de junio cuando los estudiantes de la institución que se encontraban realizando actividades de Movilidad Académica en la República de Chile, estén de regreso en la entidad de manera segura para reunirse con sus familiares

Así lo dio a conocer la doctora Alicia Edith Hermosillo de la Torre, directora general de Investigación y Posgrado, quien destacó que debido a esta suma de esfuerzos entre la Autónoma de Aguascalientes y el Gobierno del Estado, se logró concretar con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la intervención de un vuelo comercial para la repatriación no sólo de los alumnos de la UAA, sino también de estudiantes de otras instituciones de educación superior mexicanas y de connacionales que se encontraban en Chile y quienes por la cancelación o postergación reiterada de sus vuelos de regreso, así como por los acontecimientos de protestas sociales en dicho país sudamericano ante la contingencia por Covid-19, se tornaba incierto el retorno a sus hogares.

La doctora Hermosillo de la Torre explicó que, al día de hoy, los universitarios que manifestaron su decisión de aceptar dicha ayuda cuentan con su pase de regreso, el cual tuvo un costo aproximado de 17 mil pesos. En este sentido, la institución realizó acciones extraordinarias y se hizo cargo de los costos totales o parciales de dicho boleto de acuerdo con las condiciones económicas del alumno, puesto que, gracias a la comunicación directa y permanente con los jóvenes y sus familias, algunos de ellos pudieron absorber el pago sin ningún problema.

Es importante destacar que, en el caso de quienes por voluntad propia eligieron extender su estadía en Chile y bajo el respaldo formal de sus familiares, la

Universidad Autónoma de Aguascalientes ha respetado dicha elección, manteniéndolos informados de todas las implicaciones que ello conlleva.

Asimismo, la doctora Hermosillo de la Torre, dio a conocer que fue a través de la SRE que se pudo completar la gestión del vuelo comercial mediante una agencia de viajes con la línea Aeroméxico, a la par, la mencionada Secretaría llevó a cabo las acciones diplomáticas para que el país sudamericano aceptara la llegada y salida de la aeronave con origen y destino a Ciudad de México apegados a las medidas de seguridad por la actual pandemia.

Cabe señalar que los vuelos humanitarios, sin costo o con terminología por ciudadanos varados, son empleados únicamente cuando uno o más ciudadanos se encuentran en un país que ha cerrado de manera total sus fronteras. Para este caso de los universitarios, la doctora Hermosillo de la Torre hizo hincapié en que la frontera de Chile no se encuentra bloqueada, puesto que existen vuelos comerciales a otros países, sólo al territorio mexicano no; pese a ello, tanto la UAA, como Gobierno del Estado y la SRE no escatimaron en ningún momento en agilizar y agotar todas las posibilidades para traer de regreso lo antes posible a los universitarios.

Para concluir, recordó que, una vez que los estudiantes emitieron su llamado para solicitar apoyo a la universidad, el rector de la UAA realizó el envío de una carta con el planteamiento y solicitud de apoyo al Gobierno de México y, de manera particular, al licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores; cabe mencionar que lo anterior se vio fortalecido gracias al impulso de manera preponderante del Gobernador del Estado, quien robusteció la comunicación directa entre la SRE y la Autónoma de Aguascalientes.

De esta forma, la vinculación y suma de esfuerzos que mantiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes con instituciones y organismos externos será siempre un pilar fundamental para la institución, muestra clara de ello es el trabajo en conjunto y la valiosa intervención que se llevó a cabo desde el pasado 30 de mayo con Gobierno del Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores, autoridades vitales para la concreción de los acuerdos que traerán consigo el retorno seguro de los universitarios y connacionales que se encuentran en Chile en próximos días.