Bajan capacidad de la batería del nuevo iPhone

Xataka México

Los iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max son oficiales, pero, como de costumbre, aún no se conocen todos sus detalles técnicos pues Apple no revela información como su memoria RAM o la capacidad de sus baterías. Sin embargo, un nuevo reporte de MacRumors da a conocer que, de hecho, la capacidad del iPhone 14 Pro Max es menor al año pasado, y en general no llegan ni a 4,500 mAh.

Según MacRumors, la información fue obtenida de la base de datos de un regulador chino, y apunta a que tres de los nuevos iPhone 14 tienen una batería más grande comparados con los iPhone 13, con excepción del iPhone 14 Pro Max que de hecho tiene una batería más pequeña respecto a su contraparte del año pasado:

iPhone 14: 3,279 mAh, frente a 3,227 mAh del iPhone 13

iPhone 14 Plus: 4,325 mAh, sin comparación

iPhone 14 Pro: 3,200 mAh, frente a 3,095 mAh del iPhone 13 Pro

iPhone 14 Pro Max: 4,323 mAh, frente a 4,352 mAh del iPhone 13 Pro Max

MarRumors menciona que la misma base de datos del regulador reveló acertadamente los datos de las baterías de los iPhone 13 del año pasado, lo cual confirma que la información es verdadera.

Durante la presentación de los nuevos iPhone 14, Apple destacó que todos los modelos ofrecerán “batería para todo el día”, y la página de especificaciones técnica de Apple complementa que será “hasta una hora extra de batería para reproducción de video sin conexión en comparación con los modelos equivalentes de iPhone 13”. Apple resalta aún más su nuevo iPhone 14 Plus, diciendo que tiene “la mayor duración de batería de cualquier iPhone”, debido al conjunto de gran pantalla, gran batería y la falta de algunas funciones de los modelos Pro.

Reemplazar la batería será más caro en los iPhone 14

En contraste con la batería ligeramente más pequeña del iPhone 14 Pro Max, lo que sí ha incrementado es el precio del reemplazo de batería, ahora de 99 dólares, reporta 9to5Mac.

Este costo aplica para los cuatro modelos de la serie iPhone 14, pero lo interesante es que representa un aumento de aproximadamente 43% desde los 69 dólares que costaba el reemplazo de batería para la serie iPhone 13 del año pasado.

El aumento de precio para el reemplazo de batería es incluso mayor en otras regiones. Por ejemplo, según cita 9to5Mac, en Reino Unido es desde 69 libras de la generación pasada a 105 libras para los iPhone 14.

Apple anuncia que las baterías de sus iPhone son capaces de retener hasta el 80% de su capacidad original aún después de 500 ciclos completos de carga. Es decir que el precio de reemplazo solo aplica si se necesita un cambio de batería después del año de garantía que Apple incluye con sus productos, y en dispositivos con menos del 80% de capacidad de retención.

Ya conocemos los precios en México de los nuevos iPhone 14, pero aún no se detalla la fecha en que se lanzarán en nuestro país. En Estados Unidos y países seleccionados, su preventa comenzó el 9 de septiembre y saldrán a la venta oficialmente el 16 de septiembre.