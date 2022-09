Por alto pago de impuestos se disparan renuncias a recibir herencias

Redacción

La herencia, el legado económico que se deja a los familiares tras la muerte, no siempre resulta un consuelo para los herederos y menos en tiempos de crisis, en los que los ciudadanos se endeudan e hipotecan y, si fallecen, dejan a sus parientes una carga y numerosos asuntos económicos pendientes e inasumibles.

Debido a la crisis económica actual, cerca del 14% de los herederos rechazaron sus herencias por no poder afrontar los impagados e impuestos, un porcentaje que apenas representaba el 4,7% en 2008, según datos del Consejo General del Notariado.

En el peor momento de la crisis -año 2012- las renuncias apenas suponían un 7,8%. Solo en el primer trimestre del año, último dato disponible según el registro de los Notarios, se han producido 13 mil 527 renuncias, más de 15o por día. En 2021, el año postpandemia, se produjeron 55 mil 575 rechazos de herencias, 152 por día. Mientras, de los 276 mil 439 legados hereditarios aceptados en 2008, apenas se desestimaron 13 mil 313.

Cabe destacar que no solo las deudas pesan en los rechazos, también los fuerzan los impuestos. En un porcentaje inferior se producen por la nula relación con el pariente que cede sus bienes.

La estadística también muestra que se ha producido un importante repunte de las renuncias traslativas de herencia, en las que uno de los beneficiarios rechaza su legado a favor de otro, habitualmente porque no puede afrontar las deudas y el otro beneficiario sí.

Otra de las fórmulas, cada vez más habitual, es la aceptación de herencia a beneficio de inventario, un trámite en el que el heredero no queda obligado a pagar las deudas que sobrepasen el valor del legado económico. En este caso, los impagados del fallecido se deben suplir con el patrimonio del mismo y si de ahí después se produce un excedente, será lo que obtengan los herederos, pero en caso de no cubrir del todo la deuda, el heredero no está obligado a pagar a los acreedores.

