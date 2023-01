Aseguran que Gerard Piqué le pidió a Shakira retomar su relación

Redacción

España.-La nueva canción de Shakira con Bizarrap, “BZRP Music Sessions #53”, ha destapado varios detalles sobre el sentir de la cantante con respecto a la infidelidad que vivió con Gerard Piqué, además, el exitoso tema dejó muy mal parada a Clara Chía, actual pareja del padre de sus hijos; una reveladora frase de la canción tendría en aprietos la relación del exfutbolista con la joven de 23 años.

Tras el lanzamiento del tema musical que colocó a Shakira en la cima del top 50 mundial de Spotify, muchas cosas han pasado en el entorno de la artista, pues la relación con sus exsuegros se ha vuelto más tensa al grado de que la artista levantó un muro para separarse de los padres de Gerard; ellos habrían aprobado la nueva relación de su hijo antes de la separación con la intérprete.

Una bruja en la terraza de la cantante mirando hacia la casa de sus exsuegros levantaron el asombro de los usuarios, quienes no han dejado de tomar partido en el escándalo Shakira-Piqué, donde el exjugador no se ha quedado callado y le ha respondido a su manera a su ex.

Se sabe que por cuestiones de la salud de su padre William Mebarak, la colombiana y sus hijos no podrán viajar todavía a Miami, donde vivirán, alejados de Gerard, quien se queda en Barcelona con su nueva y joven conquista, quien según la prensa española no la está pasando nada bien, pues aseguran tras el lanzamiento del tema, se suscitó un distanciamiento con Piqué.

Canción de Shakira aleja a Piqué y a Clara

“Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques”, se escucha cantar a Shakira en su nueva canción, dichas palabras han levantado cuestionamientos entre algunos seguidores, y el paparazzi español Jordi Martínez, quien sigue de cerca a Shakira, Piqué y Clara Chía, aseguró que una vez que el futbolista y la cantante terminaron, él quiso volver con ella, pero la intérprete de “Monotonía” se negó.

Esta propuesta de volver a retomar la relación, se la hizo Piqué a Shakira cuando él ya estaba con Clara, es decir, en abril se da la separación, y un mes después Piqué le pide retomar la relación; este paparazzi señala que ante la negativa de la cantante, Piqué continuó con Clara, quien tras el escándalo por el tema musical, se habría salido del departamento de su novio para irse a refugiar a la casa de sus padres y habría puesto privadas todas sus redes; Piqué ha tenido que viajar solo, cuando su novia Clara ya lo acompañaba.

