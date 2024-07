Apoyan en el cuidado de la salud mental de trabajadores del municipio de Jesús María

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En apoyo a la salud mental de las y los trabajadores del Municipio de Jesús María, la Secretaría de Administración facilitó la plática sobre el Síndrome de Bornout; cómo identificarlo, sus consecuencias y algunas recomendaciones sobre cómo prevenirlo.

Dicha plática estuvo a cargo del departamento de Salud Mental Comunitaria del Área de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes, donde especialistas explicaron algunos factores que desencadenan el síndrome de Bornuot, tales como condiciones de trabajo en el rol de la organización, el horario laboral, progreso excesivo o escaso, implementación de nuevas tecnologías, relaciones interpersonales, considerados como factores ambientales, así como los personales, entre ellos, problemas familiares, conflicto trabajo- familia, características personales.

Este síndrome de Bornout también conocido como síndrome de desgaste ocupacional o profesional es un padecimiento que se produce como respuesta a presiones prolongadas que una persona sufre ante factores estresantes emocionales e interpersonales.

Sin embargo, la psicóloga Luz María Nájera Chávez, encargada de brindar la información, externó las diferencias entre el estrés y el Bournut, en el segundo dijo “aparece cuando fracasan los mecanismos de adaptación ante situaciones laborales con un estrés sostenido. Se observa con mayor frecuencia en trabajos con un desajuste entre las demandas y los recursos, especialmente con expectativas idealistas que encuentra una realidad frustrante”.

Finalmente, la profesional de la salud mental ofreció alternativas para afrontar un estado como el Bournut; para ello resulta conveniente realizar un ritmo de trabajo que no sea excesivo, respetando los tiempos de comida, descansos, etc, procurar un momento de relajación y una pausa para continuar; decir NO cuando se encomiendan más tareas de las que se pueden realizar; procurar el trabajo en equipo y los aspectos positivos y por último, establecer límites entre el trabajo y la vida privada.