Ampliación en Línea Verde y con internet gratuito, plantea Montañez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Un proyecto para ampliar la Línea Verde y que además cuente con servicio de internet presentó el alcalde Leonardo Montañez Castro ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia federal que visitó el martes último.

“Estamos trabajando en algunos proyectos que los convenzan y que tengan que ver con mejoras del espacio público y que se recuperen espacios de alta incidencia donde se cometen conductas antisociales”, informó el edil panista, entrevistado este miércoles tras su visita a la Sedatu.

– ¿Cuántos proyectos llevaste?

– Tenemos varios proyectos, no es que vayamos a inventar. Se cuenta con proyectos como la ampliación de la Línea Verde y con áreas que tiene el municipio, de donación, que de alguna manera son espacios donde se pudieran equipar en aquellas zonas que hoy adolecen de esparcimiento público.

– ¿Cómo ampliar la Línea Verde?

– La Línea Verde hasta donde llega no significa que no pueda crecer, nos da para seguir ampliando. Ha sido un proyecto exitoso, hay que reconocerlo. Aparte que sería no sólo ampliarla, sino una de las metas es que también sea una línea digital con acceso a internet y que sea un área de encuentro para las personas que no pueden contratar un paquete de datos.

Montañez Castro calculó una inversión de al menos dos millones de pesos para concretar esa eventual digitalización, sobre lo cual mencionó la posibilidad de integrar un patronato.

La Línea Verde fue concretada hace una década, durante la administración municipal de la priista Lorena Martínez, y abarca una docena de kilómetros de zona urbana en el oriente de la ciudad.