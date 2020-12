AMLO pide investigar contratos de Pemex con su prima Felipa Obrador

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el que se investiguen los contratos millonarios que presuntamente tendría una empresa de su prima, Felipa Obrador, con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esto, luego de que el periodista Carlos Loret de Mola reveló que Litorial Laboratorios Industriales, empresa de la familiar del titular del Ejecutivo, ganó contratos por más de 365 millones de pesos con Pemex.

“Yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. No se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”, dijo en conferencia de prensa.

Mencionó que si un familiar hace algo indebido, se le debe juzgar, “aunque se trate de un hijo, ya saben cuánto queremos los padres a los hijos”.

En el mismo espacio, López Obrador presentó un memorándum que dio a conocer el 13 de junio del 2019, con el cual llamó a no permitir “bajo ninguna circunstancia” la corrupción, el influyentismo, etcétera.

