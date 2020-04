AMLO ni escucha, ni entiende, ni atiende: Canaco

Redacción



Aguascalientes, Ags.-El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la entidad, Humberto Martínez Guerra, lamentó la cerrazón del Presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar a la deriva a empresas por la contingencia sanitaria que se está viviendo en México y Aguascalientes.



“Esto nos confirma que el Presidente no escucha, no atiende, ni entiende”, sostuvo molesto el dirigente empresarial.



Ante está postura, dijo que es urgente que de manera inmediata , los distintos organismos empresariales analicen las acciones que habrán de tomar para corregir el rumbo que está tomando el país.



“El 80% de las empresas en el país son micro, pequeñas y medianas, no solo queremos apoyos sociales, queremos soluciones claras para mantener a flote los negocios y sobre todo para preservar el empleo”.



La Canaco a nivel nacional ha lamentado que se les excluya a las MiPYMES, advirtiendo que no soportarán un mes más cerrados.