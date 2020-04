AMLO apuesta a la división del país: CANACO

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Aguascalientes, se lanzó fuerte en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien no entiende la magnitud del problema por el,Covid-19.

En un video mensaje dirigido a los socios el dirigente local Humberto Martínez Guerra, criticó la que la misma falta de cultura haya llevado a la presidencia de la república “a un individuo que no entiende y que no entiende razones”.

Explicó que mientras la pandemia inició hace más de tres meses en China y hace dos en Europa, donde le gobierno federal no se preparan y siguió como si no pasara nada.

“Dice que le vino como mi anillo al dedo esta situ cucaron del coronavirus, pero es porque ellos ganan en el desorden, porque ellos nos quieren divididos, el discurso del presidente desde que asumió el poder ha sido de división, de confrontación y la separación, lo que a na pide beneficia”.

Reconoció en contrario los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno estatal para atender la situación de salud y económica, aunque reconoce que los recursos para hacer frente al problema que se avecina le serán insuficientes para las necesidades que se requieren.

El dirigente, consideró que con estas actitudes se debe de pensar en un cambio políticos oír los efectos en lo político y en lo social que se vendrán.

“Este gobierno ya se acabó el dinero, ya no hayan de dónde sacar, pero lo más grave es que tienen a un país desequilibrado económicamente y donde ya las instituciones están en condiciones preocupantes”.