Américo Garza y Karla Panini le pidieron perdón a Karla Luna antes de que muriera

Redacción

Ciudad de México.-Karla Panini aseguró que su amiga Karla Luna se fue en paz tras haberle pedido perdón.

El pasado jueves 28 de mayo el equipo de ‘De Primera Mano’ liderado por Gustavo Adolfo Infante se trasladó de la Ciudad de México a Monterrey, Nuevo León para realizar una exclusiva entrevista con la polémica pareja conformada por Karla Panini y Américo Garza.

En la reunión que el periodista sostuvo con Américo Garza y la ex lavandera, quienes abrieron las puertas de su hogar por primera vez, la pareja reveló su versión sobre la traición a Karla Luna; la cual fue revivida luego de que la familia de ella revelara un audio inédito en donde Luna enfrentaba a su amiga y su ex esposo.

En esta entrevista el periodista le preguntó a la pareja, además de si su relación había iniciado cuando Américo Garza aún era pareja de Karla Luna, sobre la supuesta estafa a la comediante, a quien despojaron de un suma importante de dinero e incluso sobre la situación de las hijas de Luna quienes no han podido ver a sus abuelos y hermanos desde hace tiempo.

‘Hay muchas cosas que me han impedido poder hablar de este tema que nunca pensé que fuera a causar tanto impacto… Sentía que sí hablaba era lastimar más, además yo no estaba muy en paz con ese tema… Hay muchas cosas que me impedían hacerlo’, dijo Panini.

‘Es un tema que yo superé, yo lo traté con Karla y es un tema que no deseo ni revivir, ni aclarar porque no tengo que dar explicaciones, en su momento se las di a ella y ella ya no está , dijo Panini respecto a la traición a Karla Luna.

Karla Panini incluso dijo que habló y se reunió con Karla Luna en tres ocasiones para hablar de la infidelidad con Américo Garza.

‘Yo no hago esta entrevista para que alguien me crea, eso ya pasó. Yo lo hablé con ella cada vez que me lo pidió‘, dijo Panini quien supuestamente aceptó siempre sus errores frente a la ex lavandera.

Respecto a la separación de Las Lavanderas, Karla Panini aseguró que se separaron por mutuo acuerdo pues desde hace tiempo venían planeándolo por una serie de problemas que ambas tuvieron.

‘Esa situación no es así, todo se nos entregaba a las dos por igual, tanto cuentas como dinero y lo que fuera… Los depósitos de Las Lavanderas entraban a mi cuenta pero yo le pagaba a ella su parte. Hubo una situación porque Hacienda me llamó para que pagara lo de un año y ella se negó a pagar esos impuestos’, dijo Panini dando a entender que este había sido el verdadero motivo de su separación. © http://www.actitudfem.com

En cuanto a Américo Garza, el presentador le preguntó la razón por la que ha impedido que las pequeñas no vean a sus hermanos y a sus abuelos.

Américo recordó como ese día, antes de que Karla Luna falleciera, la situación era muy tensa. Sin embargo él pudo despedirse de Karla y pedirle perdón, ahí en el lecho de su muerte, Luna le pidió que no separará a las niñas de sus hermanos y sus abuelos.

Con información de Actitud