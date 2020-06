12 millones de mexicanos dejaron de trabajar en abril por cuarentena del Covid-19: Inegi

Redacción

Ciudad de México.-El INEGI presento datos del desempleo en abril pasado.

Durante el mes de abril, tras la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus en México, 12 millones de trabajadores salieron del mercado laboral por la cuarentena.

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística (Inegi) en la presentación este lunes de su primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), para la que hizo llamadas a 14 mil 294 viviendas particulares en todo el país, entre la última semana de marzo y todo el mes de abril.

En el estudio, el Inegi reportó que en abril de este año la Tasa de Participación Económica fue del 47.5%, una cifra inferior en 12.3 puntos porcentuales a la de marzo de este mismo año, cuando comenzaron a registrarse en México los primeros casos de coronavirus.

Esta disminución porcentual, apuntó el Inegi, se traduce en una reducción de 12 millones de personas económicamente activas en abril, que refirieron en las entrevistas telefónicas que se encuentran en suspensión de labores temporal por la pandemia, sin goce de sueldo, y sin la certeza de si regresarán a su trabajo.

“Es importante subrayar que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo”, hizo hincapié el Instituto en una conferencia virtual.

Édgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, destacó durante la presentación otro dato: por primera vez, la Población No Económicamente Activa en México, es decir, las personas que no están ocupadas, ni buscan trabajo, fue superior (52.5% en el mes de abril) a la Población Económicamente Activa (47.5%).

“El cambio en el mercado laboral no se está presentando en la desocupación. Es decir, no pasaron por la transición de ocupados, desocupados, y después población que ya no busca empleo, sino que dieron un salto de manera directa de ocupados a ser Población No Económicamente Activa”, explicó Édgar Vielma.

Por otra parte, durante la pandemia, aumentó la población desocupada; es decir, la que no tiene trabajo y que dijo haber buscado empleo sin éxito.

De acuerdo con la ETOE, en abril de 2020 se estimó en 2.1 millones de personas la población desocupada.

Esto equivale al 4.7% de la Población Económicamente Activa, una tasa superior en 1.7 puntos porcentuales a la de marzo, y 1.2 puntos porcentuales mayor a la de abril del año pasado.

En complemento a lo anterior, añadió el Inegi, la población no ocupada con disponibilidad de trabajar, pero sin buscar activamente un empleo, también aumentó: pasó de 5.9 millones en marzo de 2020, a 20 millones de personas en abril; un incremento de 24.5 puntos porcentuales.

En su mayoría, señaló el Inegi, estas personas dijeron estar a la espera de volver a retomar sus actividades cuando acabe la cuarentena.

En cuanto al empleo informal, éste también se redujo debido a las medidas sanitarias y a las jornadas de sana distancia en todo el país, así como por el cierre de negocios y establecimientos comerciales no esenciales.

Según la encuesta telefónica, la Tasa de Informalidad Laboral en abril es de 47.7%, ocho puntos porcentuales menor que en marzo, que fue de 55.7%.

“La población informal salió del mercado de trabajo siendo ahora población no económicamente activa con disponibilidad para trabajar. Y esta disminución también refleja la suspensión temporal de actividades y la espera de retomarlas”, señaló el Inegi.