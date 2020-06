Andy Ruiz utilizará calzado con diamantes en su próxima pelea

Redacción

Ciudad de México.-De la gloria al inforno, sin embargo el boxeador Andy Ruiz se quedó acostumbrado a lo bueno.

Andy Ruiz no solo ha impactado al mundo del boxeo por su aguerrido estilo, ni por haberse consagrado como campeón mundial de pesos pesados justo hace un año al vencer a Anthony Joshua, sino también por sus lujos en la vida cotidiana.

El Destroyer ha dado muestra de su poder adquisitivo en sus redes sociales, presumido coches de lujo, mansiones, y a ello hay que añadir uno más: un calzado que utilizará en su próxima pelea (la cual aún no tiene definida) y que en su diseño se recurrió a diamantes, por lo que tiene un valor estimado de 15 mil dólares (331 mil pesos), revela a Mediotiempo el creador de la obra.

Andy se acercó a Customicasso, compañía dedicada a hacer diseños en tenis deportivos en Estados Unidos, la cual pertenece al mexicano Víctor Vázquez, quien es acompañado por el artista Miles Costales, y quienes detallan cómo fue el trabajo del calzado, el cual tiene distintivos mexicanos, diamantes y la épica postal de Ruiz derrotando a Joshua.

“Él (Andy) vio unos zapatos que hicimos para Ryan García y para el Canelo Álvarez, se los enseñé, y le gustaron mucho, me dijo: ‘puedes hacerme unos pares y le dije que sí’. Le enseñé unos (zapatos) y le dije: ‘vamos a hacer algo de México’; le gustó mucho la idea”.

“Sabía que era algo que le iba a gustar mucho (el dibujo de Anthony Joshua), era la primera vez que era campeón de los pesos pesados. Y tienen diamantes. Es primera vez en el boxeo que se ponen diamantes en los zapatos. Pusimos como 15 diamantes. Esos zapatos valen unos 15 mil dólares (354 mil 141 pesos)”, detalla Miles Costales. © Proporcionado por MedioTiempo andy

Trabajo con el Canelo Álvarez

Customicasso también ha diseñado calzado para Saúl Álvarez, mismo que utilizó el tapatío en su pelea de 2019 ante Daniel Jacobs, los cuales fueron más modestos, aunque destacando los distintivos mexicanos.

“Yo conozco a Eddy Reynoso, él vio los zapatos que hicimos con Ryan García, y me dijo que si podía hacer unos para el Canelo, para la pelea contra Daniel Jacobs (5 de mayo 2019). Para esa pelea le entregamos unos zapatos al Canelo, pusimos la bandera de México. Le encantaron, en ese momento me dijo: ‘voy a usar estos para la pelea contra Jacobs’”, explica. © Proporcionado por MedioTiempo CANELO

No solo han trabajado con boxeadores

Miles Costales recuerda que abrirse camino no fue fácil, aunque tocando puertas fue como pudieron despuntar en Estados Unidos, y recuerda que uno de sus primeros trabajos entre personalidades se lo hizo a Kobe Bryant.

“Empecé hace tres años atrás, en 2017, haciendo muchos trabajos con gente el basquetbol, de la NBA. Un amigo me preguntó si quería hacer un trabajo de los Lakers, y le dije que sí, así que hice algo para Kobe Bryant. Él era muy amable, su esposa es mexicana, le hicimos una foto de su esposa en los zapatos, le encantaron mucho”, recuerda.

“Empecé con mis amigos, hice muchos gratis, les gustaban muchos. Hasta que alguien me dijo: ‘te doy cien dólares si haces unos para mi’; fue cuando vi el negocio, dije puede hacer para todos. Fui a hoteles a ver a los artistas, les decía puedo pintarte unos zapatos, muchos me decían que no, pero después me empezaron a ver en Instagram y me decían, quiero unos zapatos”.

A un año de su triunfo ante Joshua

Andy Ruiz está de fiesta este lunes 1 de junio, debido a que se cumple un año de la épica victoria que consiguió ante Anthony Joshua en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, mismo que lo catapultaría al éxito al proclamarse en ese momento como el nuevo campeón de los pesados por los títulos de la Asociación Mundial (AMB), la Federación Internacional (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Con información de Medio Tiempo