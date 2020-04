Alertan sobre fraudes en trámites vehiculares en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a través de la división de Policía Cibernética, extiende una alerta a la ciudadanía tras la detección de páginas de Facebook en las que ofrecen venta de placas vehiculares falsas de Aguascalientes y otros estados, así como servicios para trámites y reposición de documentos, apuntando a ser un acto de fraude, pues el emplacamiento vehicular es un trámite exclusivo de las Secretarías de Finanzas de cada entidad, por lo que se exhorta a la población a no caer en este engaño.

A través del ciber patrullaje realizado por elementos de la SSPE y tras algunos reportes de la ciudadanía, se logró ubicar un perfil de Facebook identificado con el nombre de “Jose Araujo” (https://www.facebook.com/genaro.jaramillo.10), en el que se ofrece la venta placas de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco, además de que se brindan supuestos servicios para todo tipo de trámites vehiculares y reposición de documentos.

En esta investigación, la Policía Cibernética identificó que el propietario del perfil proporciona imágenes de credenciales de elector para hacer creer a los solicitantes que son sus datos oficiales, aunado a que solicita a los interesados un anticipo de 750 pesos, cantidad que pide sea depositada a una cuenta Banamex a través de una tienda de conveniencia.

En este sentido, la SSPE informa que el emplacamiento vehicular es un trámite exclusivo de las Secretarías de Finanzas de cada entidad, por lo que exhorta a la ciudadanía a no dejarse engañar y denunciar estas páginas y perfiles de Facebook y otras redes sociales a la Policía Cibernética, a través de los teléfonos 449-346-23-41 cuya atención es por vía Whatsapp, así como al 910-20-55 extensión 6605, en donde será atendido por personal especializado en el tema.



Asimismo, esta dependencia conmina a la población a no adquirir placas que no sean expedidas directamente por las autoridades, pues al no estar registradas en el padrón vehicular, carecen de toda legalidad para circular, por lo que cualquier vehículo que sea detectado circulando en el estado con placas ilegales, será asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes