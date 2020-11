Alcalde de Jesús María promueve uso del dióxido de cloro para tratar el Covid

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Autoridades del municipio de Jesús María y representantes del sector salud promovieron el uso del dióxido de cloro como tratamiento preventivo y curativo del Covid-19.

El alcalde, el panista José Antonio Arámbula López indicó en su transmisión virtual de este lunes que el dióxido de cloro ha probado tener buenos resultados en los pacientes que han dado positivo al virus.Comentó que esta sustancia, además de prevenir el coronavirus, abate la enfermedad en quienes la han adquirido.

“El dióxido de cloro ha probado que es una buena medida en tema de salud, que previene el Covid pero no solamente eso, hay muchos que se han contagiado de Covid y han salido gracias al dióxido de cloro”.

Para respaldar dicha información, estuvo acompañado de la doctora Patricia Atinoco, quien es miembro de la Coalición Mundial Salud y Vida en México. La experta señaló que ha atendido a por lo menos 175 pacientes con Covid-19 y obtuvieron un tratamiento exitoso con el uso del dióxido de cloro.

“En este momento yo ya tengo 175 pacientes Covid positivos tratados exitosamente con el dióxido de cloro. Buscamos precisamente dar un tratamiento preventivo que ponemos a la disposición de todos que es el dióxido de cloro, éste de forma preventiva, después de 14 días de consumo puede evitar el contagio y que contagien”, explicó.

Ante las preguntas de los ciudadanos que estaban al pendiente de la transmisión, la doctora comentó que las embarazadas podían adquirir el dióxido, y que las dosis eran variables entre la condición de cada persona.

Reconoció que si bien la sustancia puede ser tóxica, dijo que en dosis terapéuticas no representaba un daño para la salud.

Más adelante, el edil aseguró que el dióxido de cloro ha arrojado resultados positivos incluso en otras enfermedades.

“Si a usted no le ha dado, con esto previene que le de el Covid, con esto no le va a dar, se lo aseguro. Puede que se enferme usted de otra cosa, pero no de Covid, y también creo que le puede ayudar en otras dolencias que traiga, porque esto ha sido comprobado que les ha ayudado en presión alta, en diabetes”, añadió.

Sobre las advertencias que ha realizado la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre el uso de esta sustancia, Arámbula López señaló que si bien se ha hecho esta alerta, la dependencia tampoco ha mostrado evidencias del daño del uso del dióxido de cloro en la salud de quienes lo consumen adecuadamente.

“Creo que cuando la Cofepris no da una solución, tampoco la Cofepris ha probado que sea malo y creo que cuando uno habla también tiene que probar que haga daño y hasta ahorita tampoco ha dado daños (…) Yo lo que veo son resultados buenos en la gente que lo ha tomado”.

Agregó que, desde su perspectiva, “como esto está tan barato y no está patentada, pues no es negocio y pareciera que quieren ayudar al negocio de las farmaceúticas, y pues si no está patentado es de todos”.

Por su parte, la doctora Atinoco destacó que en países como Bolivia se han tenido buenos resultados con este tipo de dióxido. Agregó que diversos estudios que muestran la efectividad de esta sustancia han sido entregados a la Cofepris, sin embargo, dijo que la dependencia no los ha reconocido.

“Sé que la Cofepris trata de cuidarnos y que no puede dar pasos acelerados, pero en este momento ante la situación que estamos, tenemos que apresurar las cosas”, mencionó.

Finalmente, en el mismo espacio, Arámbula López comentó que el Ayuntamiento buscará acercar esta sustancia a las personas que no pueden trasladarse a los establecimientos para adquirirla.