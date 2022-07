Aislinn Derbez confirma su ruptura con Jonathan Kubben

Redacción

Aislinn Derbez vuelve a estar soltera y ella misma se ha encargado de confirmarlo a través de sus redes sociales.

La hija de Eugenio Derbez publicó una ronda de preguntas a través de su cuenta de Instagram en la que se sinceró sobre el estado de su corazón.

“Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, escribió sobre una foto en la que aparece rodeada de amigos, entre ellos la también actriz Esmeralda Pimentel.

La exesposa de Mauricio Ochmann comenzó su relación con Jonathan Kubben a finales de 2021 y nunca quisieron definir muy bien si eran novios o el estado de su relación.

La pareja pudo ser vista junta por última vez en redes sociales tras su viaje por viaje por Arabia Saudita a finales de mayo. Tras este episodio, se empezó a especular que su noviazgo había terminado, ya que el influencer subió una foto con Aislinn en la que señalaba que era su amiga.