‘Ahorita estoy preocupado porque no aparezca fentanilo’: Figueroa

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al diferir de los comentarios vertidos por el gobernador de Zacatecas, David Monreal, sobre la seguridad en nuestra entidad el fiscal de Aguascalientes,

Jesús Figueroa Ortega, se dijo ‘preocupado porque no aparezca fentanilo’.

Interrogado sobre lo dicho por Monreal en el sentido de que en nuestra entidad se estaba descomponiendo la seguridad, el titular de la Fiscalía General del Estado, respondió ‘no yo pienso diferente, yo creo que cada estado tiene su problemática, respeto evidentemente la opinión del gobernador, no sé cómo estén ellos allá, yo no pudiera opinar que pudieran estar mal ellos no’.

A lo que en seguida agregó, ‘pero yo creo que aquí, este tipo de situaciones es un reflejo, verdad la capacitación para los elementos, este tipo de foros en donde estamos trabajando de la mano que bueno se viene trabajando a diario y con la FBI, con la DEA, incluso ahorita yo estoy preocupado porque no aparezca fentanilo y si aparece fentanilo en las calles rápido actuar, yo les puedo hablar de Aguascalientes de cómo están las cosas en Aguascalientes y bueno la opinión del gobernador de Zacatecas, pues bueno tendrá algún sustento y si no lo tiene, sería muy lamentable’.

Al confirmar que esta sustancia aún no se ha detectado en la entidad, puntualizó la relevancia de ello ‘no bueno pues estamos hablando de una droga que no conocemos más que por referencias de otras personas, de otros estados de otros países, usted saben que ha sido altamente mortal en Estados Unidos y en otros países de Europa donde ya está circulando en las calles tendremos que estar preparados porque incluso el contacto de esa sustancia con los elementos, con todas las personas está generando muertes, entonces hay que prepararnos bien para eso, y eso es una de las preocupaciones que puede tener en la unidad de narcóticos de la fiscalía del Estado’.