Critica la CNTE los festejos por el Día del Maestro en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Tras anunciar el apoyo desde esta entidad al paro nacional que iniciará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el grupo de profesores de la organización base Magisterial criticó los festejo por el Día del Maestro que se realizarán en la localidad y los cuales, dicen, son un distractor para evitar que se organicen.

“Son un distractor, un distractor para que los maestros no se organicen, es una forma muy sutil de control que los maestros no lo sienten, porque teniéndolos conformes y contentos no protestan y se olvidan de la problemática que cotidianamente están viviendo y que reniegan allá en sus espacios”.

“Reniegan por el bajo salario que no es profesional, les exigen cargas de trabajo, más profesionalismo, pero el salario no corresponde”, dijo María de Jesús Rangél Vázquez, (ajonjolí de todos los moles).

La maestra “Chuyita” cómo se le conoce agregó que, más allá de los festejos, el magisterio de Aguascalientes debe organizarse de manera permanente, por sus derechos laborales.

Rangel Vázquez lamentó que también el SNTE en Aguascalientes, no represente verdaderamente al magisterio, además que están violentando los estatutos luego de que no hubo renovación de la dirigencia, que actualmente encabeza Ramón García Alvizo a quien le extendieron su periodo en la dirigencia.

“El sindicato está a la medida de su magisterio, si el magisterio no le exige, pues el maestro Ramón García Alvizo, secretario de la Sección 1 del SNTE y su comité mejor, por qué, porque a ellos se les da manga ancha para hacer y deshacer”.

“Pisoteando al magisterio, el magisterio tranquilo, reaccionen compañeros maestros de Aguascalientes, porque cómo es posible que del Nacional, una medida autoritario y vertical, le hayan extendido su periodo durante un año más y cuál fue la reacción del magisterio, pasivos”, señaló la docente jubilada.

El grupo Base Magisterial de Aguascalientes, anunció su apoyo al paro que la CNTE iniciará mañana en la Ciudad de México, aunque reconocieron que en Aguascalientes no es posible apoyarlos directamente, pues aquí solo hay 20 docentes que simpatizan con la coordinadora.