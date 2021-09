Aguascalientes tiene la oportunidad de estudiar más sobre sismos y sus efectos: Pacheco

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los últimos dos sismos que alcanzaron a percibirse en la entidad brindan la oportunidad de que profesionales en el tema y otros sectores de la población conozcan más sobre este fenómeno y sus efectos en el desarrollo de la población, consideró el Doctor Jesús Pacheco Martínez, quien pertenece al Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción (CCDC) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

En charla con este medio digital, el experto señaló que los sismos son eventos normales y que ocurren todo el tiempo, aunque han sido percibidos en mayor medida en los últimos años debido al incremento de cobertura en su monitoreo con la ayuda de estaciones sismológicas activas.

“Esto es normal que ocurra. Ocurre todo el tiempo. Aparentemente en los últimos años como que la sismicidad ha repuntado, pero esto se debe a que ahora hay más estaciones sismológicas activas, hay mayor cobertura, entonces se conoce que ahora se generan sismos en zonas donde antes no se reportaban porque simplemente no se tenían los registros”

Comentó que además, la difusión de un hecho como el registro de un sismo ocurre más rápido gracias a los medios de comunicación y las redes sociales, lo que permite a la población estar atenta sobre la situación de alguna zona en particular.

También apuntó que un sismo de baja percepción, como los que se registraron en Aguascalientes este fin de semana, pueden resultar benéficos ya que pueden abonar al conocimiento sobre su comportamiento en la entidad y con ello, impulsar mejoras a los códigos de construcción en pro de la seguridad de los edificios y otras construcciones.

“Es una oportunidad para los que estudiamos este problema o este fenómeno de entender de una manera más completa y con mayor información cuáles pudieran ser los efectos a las construcciones, los efectos aquí en Aguascalientes o en cualquier otro lugar”

Resaltó que Aguascalientes se encuentra sobre un valle donde el terreno no es tan susceptible a sismos de gran magnitud, como ocurre por ejemplo en la Ciudad de México. Sin embargo, recordó que los sismos aún no pueden ser predichos por el ser humano, por lo que no se puede asegurar que las condiciones se mantengan así.

En cuanto a la ciudadanía, Pacheco Martínez indicó que lo mejor que se puede hacer es informarse con la ayuda de canales oficiales sobre la presencia y comportamiento de un sismo para evitar caer en una situación de pánico.