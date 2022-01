la pones en locales

Admite Sedec que no hay condiciones para un nuevo cierre a la economía

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez, adelantó que el decreto que adoptará el estado a partir de la próxima semana va más encaminado a robustecer las medidas sanitarias para frenar los contagios por covid, más no para afectar a ningún negocio o empresa.

“Vemos que ya no sería pertinente por la salud económica de las organizaciones hacer esos cierres”, remarcó.

El encargado de la política económica en la entidad apeló a la conciencia de los empresarios para reforzar las medidas sanitarias buscando no sólo cuidar al trabajador sino a los clientes.

“Venimos de una recuperación económica importante al cierre del 2021 y seguramente habrá crecimiento económico para este 2022, sin embargo habrá esas implicaciones en materia sanitaria, entonces gobierno, empresas, trabajadores entre todos debemos echarnos la mano y robustecer esas mediadas sanitarias para salid pronto de esta situación que por fortuna entiendo que si bien hay más contagios se tiene menos decesos y hospitalizaciones”, concluyó.