28 mil 023 nuevos contagios, la segunda cifra más alta en toda la pandemia

Redacción

Ciudad de México.-Se actualizan las cifras del covid.

La Secretaría de Salud (SSa) reportó que hasta este viernes 07 de enero, se han registrado 4 millones 083 mil 118 casos de contagios acumulados de coronavirus (COVID-19). Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido defunciones por la enfermedad.

Lo anterior representa que se sumaron 28 mil 023 contagiados en las últimas 24 horas, así como 168 muertes en las últimas 24 horas. Cabe mencionar que la cifra de casos positivos es la más alta desde el pasado 11 de septiembre cuando hubo 26 mil 744 en pleno golpe de la llamada “tercera ola”.

Asimismo, se estima que ha habido personas recuperadas, casos negativos y un total dedesde el primer caso.

Según el comunicado técnico diario, al día de hoy se tienen estimados en el país 9 casos activos de la enfermedad; es decir, los enfermos que comenzaron a presentar síntomas en los últimos 14 días (del 25 de diciembre del 2021 al 07 de enero del 2022).

Las entidades con mayor número de casos activos de SARS-CoV-2 en orden descendente son:

En cuanto a la disponibilidad hospitalaria, la ocupación media de camas generales en los centros de salud es del 19% y del 12% para camas de terapia intensiva.

Los estados con mayor porcentaje en ocupación de camas general son Chihuahua (58.43%), Aguascalientes (51.26%) y Zacatecas (40.21 por ciento). A su vez, los de mayor porcentaje en camas con ventilador son Aguascalientes (53.98%), Baja California (34.25%) y Chihuahua (27.17 por ciento).

Si bien el grupo de edad más afectado en las últimas cinco semanas siguen siendo las personas de 18 a 39 años, hay un aumento considerable en los mayores de 60 años.

En el panorama internacional, hay un total de 296 millones 496 mil 809 contagios y 5 millones 462 mil 631 defunciones acumuladas a nivel mundial. En las últimas 24 horas se reportaron 2 millones 618 mil 130 y 8 millones 168 mil, respectivamente. La letalidad global es de 1.8 por ciento.

Actualmente, México es el cuarto país del mundo con más muertes a causa del coronavirus, solo por debajo de Estados Unidos, Brasil y la India; y es número 15 en número de contagios, según la última actualización de la Universidad Johns Hopkins.

Avance de la vacunación

A health worker reacts while receiving a booster shot of the AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) vaccine, in Ciudad Juarez, Mexico January 6, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Respecto a la jornada de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, la dependencia dio a conocer que hasta el momento se han aplicado 150 millones 778 mil 213 dosis de las fórmulas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V, Janssen, Moderna, Sinovac y CanSino.

Tan solo este jueves 06 de enero se aplicaron 669 mil 025 inyecciones.

De ese total, 82 millones 220 mil 553 personas han recibido el esquemas completo (de dos dosis o una, como es el caso de la vacuna Cansino y Janssen). Lo anterior quiere decir que el 88% de la población de a partir de 18 años ha recibido las dos dosis en el país, según la Ssa.

La Ciudad de México es la única entidad que ya tiene practicamente el 100% de su población mayor edad ya con el esquema completo de vacunación. Muy cerca están Quintana Roo (99%), Querétaro (98%) y San Luis Potosí (95 por ciento). En tanto, Chiapas es el estado con mayor rezago, con 69 por ciento; segundo de Oaxaca (74%) y Guerrero (74 por ciento).

Continúa la vacunación contra COVID-19 para personas que han podido inmunizarse, así como mujeres embarazadas a partir de los 18 años, jóvenes de entre 15 y 17 años, y refuerzo para personas mayores de 60 años y personal de salud. Respecto a la vacunación de refuerzo del personal educativo programada para iniciar el sábado 8 de enero.

Mientras tanto, ante el aumento de casos, el Gobierno Federal ya habilitó el registro para recibir la vacuna de refuerzo anti COVID-19 a la población mayor de 40 años de edad.

Con información de Infobae