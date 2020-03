Accidente entre camión urbano y auto particular deja saldo de dos lesionadas en Aguascalientes

Redacción



Aguascalientes, Ags.-Policías Viales de Aguascalientes atendieron el reporte de accidente que se registró sobre la Avenida Mahatma Gandhi en el que participaron un camión de transporte de servicio público y un auto particular, dejando como saldo dos pasajeras lesionadas que fueron trasladadas a recibir atención médica, una de ellas en estado de gravidez.



El percance automovilístico se reportó minutos antes de las 10 de la mañana en el C4 Municipal, en el mismo se mencionaba que sobre la Avenida Mahatma Gandhi se había registrado un choque entre un auto particular y un autobús del servicio público de pasajeros, por lo que de inmediato se trasladaron elementos de la Policía Vial de Aguascalientes al sitio para verificar el reporte.



A su arribo los Agentes de Tránsito efectivamente encontraron que en el percance automovilístico participaba un vehículo tipo sedan marca Kia, modelo 2018, con placas de circulación ABK015A del Estado de Aguascalientes en color plata que era conducido por quién dijo llamarse Luis Miguel N de 48 años de edad y un autobús de transporte de pasajeros marca Volkswagen, modelo 2013, en color blanco con permiso provisional para circular sin placas, conducido por Pedro N de 44 años de edad.



En este accidente resultaron lesionadas dos pasajeras que iban a bordo del autobús de nombres Brenda N de 27 años de edad misma que fue trasladado por paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil al Hospital de la Mujer debido a que estaba embarazada y la otra pasajera de nombre Juana María N de 19 años, misma que fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General de Zona número 1 del IMSS para recibir atención médica, ambas lesionadas en código verde.



FInalmente, los elementos de la Policía Vial de acuerdo a los indicios en el lugar determinaron que, el vehículo particular marca Kia circulaba en sentido de circulación de sur a norte sobre la Avenida Mahatma Gandhi por el carril izquierdo y al llegar a la altura del número 302 cambio de carril sin precaución, lo que ocasionó ser impactado en su parte posterior izquierda por la parte frontal derecha del autobús Volkswagen de transporte de pasajeros que circulaba por el carril derecho en el mismo sentido, tras el impacto el vehículo Kia es desplazado hacia su derecha impactándose contra base del poste de la Comisión Federal de Electricidad con su parte lateral izquierda delantera.