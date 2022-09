5 películas realmente perturbadoras

Redacción

Todos los espectadores tienen algún punto débil que normalmente aparece reflejado en algunas de las historias de terror para no dormir más populares y en muchas películas. Las producciones que presentamos a continuación no dejan indiferente a nadie. No es que sean difíciles de ver, es que resultan perturbadoras en diversos niveles. Son muchas las personas que no consiguen verlas hasta el final.

Verónica (2017)

Dirigida por Paco Plaza, Verónica está inspirada en un caso real conocido como el «Expediente de Vallecas», ocurrido en los años 90.

En la película, la protagonista y una amiga echan de menos a su padre y a su novio, respectivamente, los cuales han fallecido. Utilizan un tablero Ouija y, como era de esperar, las cosas salen mal. Plaza sabe qué botones pulsar y los espectadores que consiguen ver la película sufren pesadillas durante varios días. Muchos otros no consiguen terminarla, sobre todo, los que conocían la historia real antes de verla.

Raw (2017)

Algunas personas no pudieron salir del cine durante la proyección de Raw, el thriller caníbal de Julia Ducournau, pues se desmayaron allí mismo.

La protagonista es Justine, una joven que estudia para ser veterinaria y es vegetariana. Sin embargo, no tiene más remedio que comer carne durante una «ceremonia de iniciación» que deben superar los nuevos estudiantes de la escuela veterinaria. A partir de entonces empieza a desear la carne, pero no cualquier carne. Cuando su hermana se corta el dedo por accidente Justine comprende al fin qué ansiaba.

Hereditary (2018)

El director y escritor Ari Aster considera que su película, aclamada por la crítica, es un proyecto personal. Hereditary ha supuesto el mayor debut para un director de películas de terror desde Get Out, y ya se encuentra entre las producciones más terroríficas.

Los espectadores que han conseguido ver la película mantienen los giros del argumento en secreto. El film resulta muy inquietante porque sabe dosificar muy bien los sustos con el dolor tan real de los personajes.

Una película serbia (2010)

El protagonista de Una película serbia, dirigida por Srdjan Spasojevic, es un actor porno que firma un contrato, pero se olvida de leer la letra pequeña. A partir de entonces tendrá que cumplir todos los deseos del productor. La película incluye representaciones de abuso infantil, violación y necrofilia, por lo que muchos no consiguen verla hasta el final.

Calígula (1979)

Bob Guccione, fundador de la revista para hombres Penthouse, lanzó Calígula, una película histórica sobre el depravado emperador romano que contiene muchas escenas sexuales explícitas. Algunos de los actores son Malcolm McDowell, Peter O’Toole y Helen Mirren. Son casi tres horas de libertinaje y requiere una buena inversión de tiempo.

Con información de 5 Noticias