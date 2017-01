Mesa “bomba“ almorzó en conocido restaurante de Aguascalientes

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Un auténtico tuti fruti de políticos se dio la mañana de este martes en el restaurante El Campirano que se ubica en Avenida Universidad frente a la clínica del ISSSTE.

En la mesa coincidieron el ex candidato a gobernador independiente (ex priista) Gabriel Arellano Espinosa, así como el líder del grupo político conocido como Nuevo Rumbo que todavía tiene fuerte presencia al interior de Nueva Alianza, el ex secretario general de la sección 1 del SNTE, Heriberto Gallegos Serna.

También estuvo compartiendo el pan y la sal el profesor que cobró sin trabajar, como el mismo lo reconoció el dueño del PVEM y ahora diputado por cuarta vez, Sergio Augusto López Ramírez.

También coincidieron los priistas, Gregorio Zamarripa exalcalde de Jesús María y exdiputado local junto con el secretario de organización del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), Miguel Angel Juárez Frías.

Además del exdiputado y dirigente de lo que quedó del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz García.

Pudo haber sido que se pidieron consejos para su futuro político, aunque a ciencia cierta se desconoce, pero no deja de llamar la atención esa combinación de colores reunidos en una misma mesa.