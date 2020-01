Youtubers realizan plagio del Cybertruck

Redacción

Rusia.-Youtubers rusos te enseñan como realizar tu propio Cybertruck.

Dicen que la imitación puede ser la forma más grande de elogio, pero en este caso no estamos tan seguros. Un canal de youtube ruso, era que no, nos muestra cómo hacer nuestro propio Cybertruck por 80.000₽ (menos de CLP $1.000.000). Puede que el vehículo no tenga puertas, ventanas y funcione con gasolina, pero se ve cool, casi tanto como el original.

Versión Original de Cybertruck

El video va casi por las 900.000 visitas al momento de publicar esta nota. El canal de Youtube llamado Pushka Garazh tiene alrededor de 350.000 suscritos, con 49 videos arriba. Su nombre se traduce como “Garage de Armas”. El canal es conocido por modificar vehículos con bajo presupuesto.

El tutorial

En el video en cuestión, nuestros héroes logran la réplica a partir de un Lada Samara. Auto que si es que naciste antes de 1990, probablemente viste en las calles.

Foto referencial, sacada de Google.

Sobre él, posicionaron una elaborada estructura de madera y metal para simular la característica silueta del nuevo juguete de Elon Musk. El vehículo es totalmente funcional (anda) pero tiene algunos detalles en los que se diferencia con el original (y básicamente cualquier otro auto). Éste no posee puertas y ventanas. Por esta razón, para poder ingresar a él, se debe hacer a través del baúl. Además, carece de la principal característica de los vehículos Tesla. Esta versión funciona con gasolina. Sin embargo, no podemos subestimar el nivel de detalle de los rusos, ya que al igual que en la versión original, no hay espejos retrovisores.

Si bien este vehículo ha causado revuelo al ser visto paseando por las calles de Rusia, un ojo entrenado podría detectar inmediatamente las diferencias de tamaño entre el original y la copia. Mientras que el Cybertruck original llega casi a los 5.8 metros de largo, la versión rusa se queda en el largo original del Lada Samara, con tan solo 4 metros.

Aunque no sea idéntico al real, es la forma más cercana de tener un “Tesla Cybertruck” ya que éste no entrará en producción hasta el año 2021. Si no tienes las habilidad mecánicas necesarias para hacer tu propia versión siguiendo el tutorial en Youtube, no hay problema. El trío de rusos tras el exitoso video venden este modelito por la módica suma de 666.666 rublos (poco menos de CLP $8.000.000). Una ganga comparado a los USD $40.000 precio del modelo más básico del modelo de Cybertruck.

Después de la bochornosa transmisión en la que Elon Musk presentó el Cybertruck, quizás esta versión no está tan alejada de las prestaciones del original.

Con información de FayerWayers