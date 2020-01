“Me voy con la satisfacción del deber cumplido”: Morán

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Enrique Morán Faz, externó: “Me voy con la satisfacción del deber cumplido”, a partir de este primero de enero deja oficialmente el cargo de Secretario General de Gobierno en la administración del mandatario panista Martín Orozco Sandoval.

El mismo dejó en claro que no existen ni diferencias, ni roces con el ejecutivo, por lo que se trata de especulaciones quienes aseguran que existieron desencuentros que derivaron en su salida del cargo.

“El señor gobernador tiene sus tiempos, como director de una orquesta él sabe que tono tocar, yo no tengo ninguna desavenencia, no hay ninguna situación por la que hayamos tenido un roce y simplemente consideró que se le tenía que dar un nuevo enfoque en algunas áreas, a lo que hay que ser respetuosos porque el responsable del gobierno es él”.

Dijo desconocer si continuará siendo parte de la administración estatal, donde al momento no se le ha confirmado nada, por lo que por lo pronto se dará un periodo vacacional y atenderá asuntos estrictamente familiares.