Ya no seré más Venom: Tom Hardy 

Redacción

EU.-De lidiar con la adicción al alcohol, el crack y la depresión cuando tenía poco más de 20 años, Tom Hardy ahora hace lo propio con el reconocimiento, la fama que ha cosechado en casi 25 años de carrera y… ¡una horda de simbiontes!

O sea, ha hecho mancuernas con George Miller, Christopher Nolan y el buen Alejandro González Iñárritu, pero el bromance que hizo con Venom es de otro planeta. Literal. Así que a sus 47 años le toca cerrar esa relación con el alienígena debido al estreno de Venom: El último baile, de la directora Kelly Marcel, disponible en cartelera a partir del jueves.

Creo que ya son siete años, pues trabajamos en el personaje de mucho tiempo atrás. Es mucho tiempo para estar con Venom, y no es una serie, sino que estamos hablando de tres películas y cada película toma alrededor de 18 meses para terminarse. Durante este tiempo tuvimos la pandemia del coronavirus y después la huelga de actores y escritores, así que hablando a título personal, a mí como profesional Venom ha sido una especie de universidad, pues en todo este tiempo he aprendido todo lo que hay alrededor para poder hacer superproducciones.

Como artista y actor, ésta es una educación completamente diferente e invaluable que me ha dado mucha confianza, en especial porque soy hombre mayor que busca avanzar y comprender cómo es que las cosas funcionan tanto en la industria como en la actuación”, contó Hardy en entrevista con Excélsior.

Como se pudo apreciar en las primeras dos entregas, el británico también tuvo que aprender mucho como huésped del simbionte, incluída la ingesta de cerebros y aprender a medirse con otros aliens tan locos, como lo fue Carnage (Woody Harrelson).

Involucrándose con Marcel, Tom coescribió el libreto de Venom: El último baile, la cual agrega nuevos escenarios y peligros como la aparición del desquiciado Knull, el rey de los simbiontes.

La presencia de este nuevo antagonista es un guiño para todos los fans de Marvel y el Universo Spider-Man de Sony, ya que podría ser una jugada clave dirigida a la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, presidido por Kevin Feige.

Tom y yo hemos puesto en esta película algunos easter eggs y momentos claves que podrían dar pie a spin-offs, que, dicho sea de paso, pueden ir absolutamente a cualquier lado. Pero si me preguntas si estoy escribiendo o si voy a dirigir lo que sigue… ni siquiera lo he pensado y tampoco he tenido pláticas. Primero, necesito vacaciones y ya después veremos”, dijo la cineasta y también escritora de Cruella.