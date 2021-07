“Ya era un tema viral”: Novio de YosStop defiende a la youtuber

Redacción

Ciudad de México.- La pareja sentimental de Yoselinne Hoffman, mejor conocida como YosStop, Gerardo González, apareció en un video de Youtube para defender a la influecer, luego de que ésta fuera detenida por posesión de pornografía infantil.

“Ha habido mucha, mucha información falsa alrededor que algunas personas piensan que nada que ver”, comentó.

Gerardo González aprovechó el comunicado para mandar un mensaje a los medios de comunicación, a quienes les dijo que pueden publicar lo que quieran por la libertad de expresión, “pero al difundir información falsa están exponiendo su seriedad informativa”.

La pareja de YosStop aclaró de nueva cuenta que la youtuber no publicó, no almacenó, no comercializó y no difundió el video en cuestión.

“Yoselinne no conoce a ninguno de los involucrados, Yoselinne no estaba presente el día que grabaron ese video, Yoselinne no tiene nada que ver con esta situación, es completamente ajena, Yoselinne solamente habló de un tema que ya era viral”.

González reiteró que por una simple terminología están comparando la expresión con un delito grave y dijo que le encantaría explicar porque esto no es así, pero por el debido proceso no puede hacerlo.

Con información de Milenio