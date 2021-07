Urgen aplicación de exámenes antidoping a operadores de carga

Redacción

Aguascalientes, Ags,- Tras lamentar accidente en la caseta de la autopista de Jalostotitlán, Jalisco en donde un operador de una unidad pesada provocó la muerte de 4 personas y causó daños millonarios, el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) Roberto Díaz Ruíz se pronunció por la aplicación de exámenes antidoping a operadores en cada viaje que estos realicen.

Expuso que es una realidad el consumo de drogas en este y otros sectores, sin embargo se encienden los focos de alerta para evitar más tragedias.

Puntualizó que desde cualquier ángulo que se analice es una desgracia lo ocurrido, por lo que se debe de castigar al responsable.

Añadió que aunque es una obligación contar con los seguros, en este caso al comprobarse que viajaba el chofer bajo los influjos de las drogas, la aseguradora no se hará responsable y recaerá la reparación de daños sobre el dueño de la empresa.

-¿Esto de los exámenes ya se hace en algunas empresas?

-Mira, hay algunos casos en los que se les pregunta a los choferes si están dispuestos a que se les tomen muestras de orina y de sangre y la mayoría no se oponen a ello, sin embargo por cuestiones de derechos humanos no están obligados y no pasa nada, pero después de lo que vimos se vuelve necesario más allá de las capacitaciones el realizarles exámenes frecuentes y en caso de detectar alguna irregularidad con algún chofer, evitar que salga de viaje y sustituirlo.