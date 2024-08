Xóchitl Gálvez asegura que la elección no fue perfecta y que hicieron un cochinero

Redacción

Ciudad de México.- Ahora resulta que tuvimos una elección perfecta, transparente, sin cochinero, ironizó la ex candidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez, luego de que el Tribunal Electoral no anuló ningún voto por irregularidades.

La senadora acudió nuevamente al Tribunal para exigir a los magistrados pronunciarse al momento de calificar la elección sobre la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la coacción del voto a través de programas sociales, las calumnias y la violencia de género en su contra.

“Ahora resulta que es la elección más transparente en la historia, casi casi como Dinamarca, ahí sí no va a quedar ni una mancha al tigre porque esto lo están operando desde Palacio Nacional.

“No pueden poner en su dictamen que todo fue perfecto. Hicieron un cochinero. La verdad es que aprendieron las mañas del viejo PRI con todo. ¿Por qué se fue Murat? ¿Por qué se fue Eruviel Ávila? ¿Por qué se fue Omar Fayad? Todos esos traposos hoy están ahí en Morena y son los artífices de mucho de esto que pasó”, afirmó.

Gálvez afirmó que a ella le prometieron que una vez que estuviera el proyecto la recibirían todos los magistrados juntos, pero, acusó, le mintieron.

Este viernes sólo fue recibida por la presidenta del Tribunal, Mónica Soto, y por el Magistrado Reyes Rodríguez.

“Seguramente si les hubieran dicho que en la sala de Mónica (Soto) estaba Claudia Sheinbaum, hubieran corrido. Pero como estaba yo, para ellos yo ya no existo”, recriminó.

La legisladora aclaró que ella jamás pidió la nulidad de la elección, únicamente demandó que los magistrados se pronunciaran sobre las irregularidades, por lo que le parece cuestionable que para la mayoría de los integrantes de la Sala Superior la elección fue perfecta.

Esto, consideró, quiere decir que los magistrados no quieren tocar “con el pétalo de una coma” el proyecto que ya tienen.

“Hay una sumisión a Palacio Nacional. Lo que puedo considerar es que hay quien sí se deja presionar por el presidente. No sé si al rato los vamos a ver de embajadores o de candidatos a la Corte, no sé”, añadió.

Afirmó que le ha causado indignación las últimas resoluciones de la Sala Superior en las que consideraron que no se podía hablar de injerencia del presidente en 32 mañaneras, porque algunas ya caducaron y al no pedirle al INE que resolvieran quejas pendientes.

“Es indignante porque están resolviendo de una manera totalmente a favor del Palacio Nacional. O sea, ¿por qué las mañaneras sacarlas si sí existieron? ¿Por qué la violencia política no ponerla? Yo no estoy pidiendo que inventen historias.

“Y le digo al magistrado Mata, que dijo que esto no es un ‘pozo de los deseos’. No, no, magistrado, yo no quiero que cumplan mis deseos, yo quiero que haga justicia. Eso es lo que yo vine a buscar”, abundó.

Insistió que ella vivió en carne propia la injerencia del presidente, pues en sus recorridos la gente la detenía para acusarla de robarse 400 millones de pesos y de pretender quitar los programas sociales, por lo que ella puede demostrar que sus calumnias sí influyeron en la votación.

Gálvez afirmó que publicará una carta a los magistrados en la que les dirá lo que exige para el lunes y miércoles que terminarán de calificar la elección.

Sin embargo, anunció que ni siquiera verá las sesiones, pues teme que escuchará una versión de la elección que no se apega a la realidad.

Con información de El Diario de Juárez