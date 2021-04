(Video) Torero de Aguascalientes arremete contra Eugenio Derbez y le exige deje en paz la fiesta brava

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El matador de toros de Aguascalientes, Arturo Macías, mejor conocido como “El Cejas”, explotó en contra del comediante Eugenio Derbez quien se ha dedicado a atacar a la fiesta brava.

En un video mensaje, Macías dijo que los taurinos ya están hartos de ataques y de que los agarren en banda para hacerse publicidad, por lo que aplaudió la reactivación de las corridas de toros a las que el comediante se opone y critica.

“Esto es muy sencillo señor Derbez, si no le gustan los toros no vaya, a mí no me gusta su trabajo ni la manera en que se burla de la gente, ni mucho menos su forma de actuar, es más yo no pagaría un boleto por ir a verlo al cine, a una película o a un programa, pero no por eso difundo que no lo vean, simplemente no voy”, le espetó al tiempo que le recordó que miles de familias en México comen de la tauromaquia por lo que después de un año cancelados los festejos es aplaudirle que en algunas entidades se estén volviendo a reactivar.