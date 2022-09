(Video)Técnica rápida si se te cierran las pastillas de freno de tu bici

Redacción

España.-Lanzamos una serie de vídeos tutoriales para ciclistas de montaña principiantes con la que queremos dar solución a esos problemas que surgen cuando te inicias en el mundo del mountain bike.

Para arrancar damos solución a un problema bastante habitual: he quitado la rueda para meter la bici en el coche. Cuando la saco y voy a meter la rueda me doy cuenta de que es imposible, se me han cerrado las pastillas de freno y no entra de ninguna de las maneras. Para empezar, hay que buscar el origen del problema. Sencillamente has tocado la maneta de freno una vez quitada la rueda, es normal hacerlo sin darse cuenta, por ejemplo al mover la bici para colocarla.

Tranquilo que la solución no es difícil ni cara…aunque vamos a pedirte que saques una tarjeta de crédito (sería mejor un destornillador plano fino, pero vemos más difícil que tengas uno en el coche). En el vídeo vas a ver cómo en sólo unos segundos con la tarjeta de crédito vamos a conseguir que se “abran” las pastillas de freno dejando que la rueda pueda entrar sin problemas.