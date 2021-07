(Video)En Asientos ya no hay coronavirus y permiten conciertos masivos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el municipio de Asientos ya no hay coronavirus y se permite la realización de eventos masivos como ocurrió la noche del pasado jueves 22 de julio en la que para celebrar el 473 aniversario del ayuntamiento se presentó Mi Banda El Mexicano.

En videos del evento se muestra que no existe ningún protocolo sanitario, llámese sana distancia y mucho menos se usa el cubrebocas entre los asistentes donde lo mismo hay niños y adultos mayores.

El municipio de Asientos registra al día de hoy un total de 313 contagios durante la pandemia y aún que en el semáforo estatal se encuentra en bajo riesgo con color verde el caso de sus espectáculos públicos deben ser con aforos al 75%, los mismos no se respetaron.