(VIDEO) Usan vodka para desinfectar y lavarse las manos en el antro

Redacción

En una escena de esas que sólo pasan en los antros, varias personas se estarían desinfectando las manos usando vodka.

En un video compartido se muestra cómo 3 personas (dos hombres y una mujer) se “lavan las manos” bajo el chorro que sale de la botella de vodka.

No sólo eso, usan el mismo vodka para “desinfectar” un teléfono celular; tal vez para que no digan no son 100% higiénicos.

La escena se vuelve aún más curiosa, por decir lo menos, cuando la mujer comienza a lamerse las manos, para no desperdiciar la bebida.

Obviamente el video del lavado de manos con vodka ha generado muchos comentarios y críticas, hay quienes señalan que es lo más antihigiénico.

Con información de SDP Noticias