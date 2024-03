(Video) Se arma polémica con Belanova, porque su vocalista no canta

Redacción

EEUU.- En el festival Bésame Mucho que se realizó en Texas, Estados Unidos y tras casi seis años separados, Belanova regresó a los escenarios; la agrupación que causó mucha expectativa tras el anuncio, sin embargo, algunas personas salieron decepcionadas.

Por medio de redes sociales, como TikTok, se han compartido algunos videos del concierto que ofreció Belanova en el festival y aunque muchos se reunieron para ver a Denisse Guerrero y compañía, tal parece que no fue lo que esperaban.

De modo que en uno de los videos que se subió a TikTok, se escucha a Belanova interpretar uno de sus grandes éxitos “Rosa Pastel”, las personas que se encontraban en el festival no dudaron en cantar a todo pulmón la canción, pero algo que llamó la atención de los internautas es que Denisse Guerrero casi no cantaba.

Los internautas se percataron que la vocalista de Belanova dejaba, en su gran mayoría, que el público cantara la canción, razón por la que el grupo fue duramente criticado en TikTok.

Aunque algunos fans de Belanova los defendieron y mencionaron que estaban emocionados por el regreso del grupo, muchos otros criticaron al grupo, especialmente a Denisse Guerrero, ya que aseguran que no canta bien en vivo.

“Me desespero que la gente cantará más que ella, pésima artista”, “Me gusta Belanova, pero la verdad no pagaría por escuchar cantar al público”, “Se nota que le cuesta cantar porque pone a cantar al público en exceso, “qué huev… que tantos años esperando su regreso para que no la cante ella sola”, “Desde tiempos memorables se sabe que la Denise no canta bien en vivo”.

Será dentro de unos días cuando Belanova de un nuevo show en uno de los festivales más importantes de México, el Vive Latino y después se presentará en Pal Norte en Monterrey.

*Con información de Excélsior.