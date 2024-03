Desconocía Miley Cyrus que su madre y hermana aman al mismo hombre

Redacción

EEUU.- Llamó la atención que Noah Cyrus no estuviera en la fastuosa boda de Tish Cyrus, mamá de Miley Cyrus con el actor de “Prison Break” Dominic Purcell, por lo que se especuló que la joven estaría en desacuerdo con ese matrimonio y que posiblemente apoyaba a su papá, Billy Ray Cyrus.

Aunque, poco después salió a la luz que Noah y Tish estarían distanciadas porque la joven habría tenido una relación amorosa con el actor antes de que su madre comenzará a salir con él, por lo que muchos especular que la matriarca de la familia le habría robado el novio a su hija y por eso Noah se ausentó de la boda.

Por cierto que más detalles del triángulo amoroso están saliendo a la luz y es que recientemente, una fuente cercana a la familia explicó que Miley ignoraba por completo que su hermana Noah Cyrus y Dominic Purcell supuestamente habían salido antes de casarse con su madre.

“Miley no tenía idea del drama con Dominic. Ni idea en absoluto, confrontó a su mamá al respecto. Ella piensa que es una situación extraña, pero ama a su mamá y quiere que sea feliz”, dijo una fuente cercana a la cantante pocos días después de que se revelara el supuesto romance entre Noah, de 24 años, y el actor de 54.

La fuente detalló además el tipo de relación que tenía Noah con el actor, la cual habría sido de amigos con beneficios y que eso se terminó cuando el comenzó a salir con su madre.

En este sentido se dijo: “Noah y Dominic se veían como amigos con beneficios, de vez en cuando. Dejaron de verse y luego Tish empezó algo con él”.

Tish, de 56 años, supuestamente estaba al tanto de la relación de Purcell con su hija pequeña, pero “nunca le dio a Noah la oportunidad de hablar sobre todo esto antes de casarse”.

De acuerdo con “Entertainment Tonight”, Tish no le advirtió a Noah sobre su naciente romance con el actor, dejando a Noah “ofendida” por toda la situación, mientras que Us Weekly publicó que “Noah estaba viendo a Dominic cuando Tish comenzó a perseguirlo”.

Tish y Purcell se casaron en la casa de Miley poco más de un año después de que Tish solicitara el divorcio de su exmarido Billy Ray Cyrus.

Mientras que, Noah, anunció su compromiso con el diseñador de moda Pinkus en junio de 2023.

