(Video) Por pedirle no usar celular en clases, maestra sufre acoso de parte de alumna y su madre en Aguascalientes 

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- En un testimonio difundido a través de redes sociales, María Lara, maestra de tecnología con énfasis en creación artesanal en secundarias generales, expuso el hostigamiento y las dificultades que ha enfrentado en su centro de trabajo durante los últimos meses.

“Subir el video fue una decisión que tomé después de mucho dudar. No lo planeé, actué desde el hartazgo”, comentó. Esto en relación a un video que se hizo viral donde la docente confronta a los alumnos durante un evento escolar, denunciando el acoso que ha recibido por parte de una alumna y su madre.

Como contexto, la maestra explicó que escaló tras haberle llamado la atención a la alumna por usar el celular en clase. Inconformes, la alumna y su novio difundieron un video con lenguaje inapropiado, lo que derivó en un reporte escolar.

La madre, desconociendo el contexto completo, expresó inconformidad porque, según su versión, el expediente de su hija, a quien considera una alumna ejemplar, fue “manchado”. A pesar de ello, la alumna continúa utilizando el celular en clases con permiso de otros docentes.

Desde entonces, las amenazas fueron escalado. La madre no ha atendido las invitaciones de la escuela para dialogar y resolver el conflicto. La maestra ha solicitado apoyo en diversas ocasiones, pero la dirección no ha documentado formalmente el caso, e incluso algunos compañeros docentes han restado seriedad al problema. Como única evidencia, la maestra cuenta con los testimonios de sus alumnos, quienes han presenciado los ataques verbales de la madre, generando un ambiente de hostilidad que permanece sin resolución.

En dicho material señaló que hay una niña siguiéndola, gritándole, insultándola y acosándola. “Me comentan que me paso de la raya, pero si la mama de la niña me comenta ‘te vas a morir, hija de la chingada’, ¿está bien? No está bien. Sí me estoy pasando, y estoy dispuesta a perder mi plaza antes de perder mi vida”, denunció ante personal administrativo, docentes y alumnos.

En la misma semana, la docente relató que ha tenido que modificar su rutina diaria por temor a ser víctima de agresiones. “Tuve que cambiar, en vez de usar taxi, descargué la aplicación de Didi para moverme a la escuela. Algunos alumnos me acompañan a la entrada para asegurarse de que no me pase nada”, señaló.

Además, expresó que el ambiente laboral se ha vuelto insostenible: “He almorzado sola encerrada en la sala de maestros o acompañada de alumnos en receso para evitar que esta niña me agreda. Incluso, al cruzar la calle para comprar algo frente a la escuela, la mamá me ha ofendido”.

El video que publicó buscaba visibilizar esta situación, aunque reconoce que le generó dudas: “Decidí subirlo porque, si solo se guarda en mi galería, no hay evidencia de lo que pasó y de lo que posiblemente me va a pasar. Tal vez lo último que se sepa sea el video en mi red social”.

De acuerdo con el propio Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), se enteraron de la situación a través de redes sociales este lunes por lo que inmediatamente contactar a la maestra para abordar el tema y buscar alternativas. Incluso la dirección Jurídica del propio instituto ya ha tomado cartas en el asunto.

María también compartió su escepticismo respecto a las autoridades educativas: “Recibí llamadas del Instituto de Educación de Aguascalientes. Fui, y aparentemente me tienden su mano, pero sinceramente no creo que vaya a pasar nada, ni positivo ni negativo. Ya no creo en el sistema”.

De igual manera, da a entender que no es la única maestra a la que le ha sucedido esta situación pues implica que ya han sido más docentes que han sido agredidos, incluso hay quienes les han hecho agresiones más fuertes como ahorcamientos.

Autoridades del IEA insisten en que ya están tomando cartas en el asunto y están investigando en asuntos internos para además, conocer si hubo omisiones por parte del personal de la propia escuela.