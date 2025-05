Vinculan a proceso a rector de la UAZ; llevará juicio en libertad

Redacción

Tras una audiencia que se prolongó por casi 24 horas, un juez de control vinculó a proceso penal a Rubén N, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por el delito de abuso sexual, mientras que desechó la acusación por violación equiparada agravada, por la cual había sido detenido el pasado viernes 9 de mayo.

El rector, quien permaneció siete días en prisión preventiva en el penal de Cieneguillas, recuperará su libertad en las próximas horas al recibir el beneficio de suspensión condicional de la condena, derivado de un procedimiento abreviado.

Su abogado defensor, Darío Gamón Rodríguez, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ofreció a su cliente el procedimiento abreviado, el cual implicaba que Rubén N se declarara culpable a cambio de una sentencia de cuatro años de prisión.

“Esta decisión la tomó por una tranquilidad y paz familiar, por supuesto personal y sabiendo quién es, también por la universidad”, declaró el litigante al término de la audiencia celebrada en la sala de juicios orales.

El defensor precisó que aceptar el procedimiento no equivale a admitir los hechos: “Eso no quiere decir que lo hizo o no lo hizo, ya no se revisan las pruebas, es una forma de terminar los procedimientos”.

Durante la audiencia, el juez dictó sentencia y, debido a que la pena no supera los cinco años, concedió la suspensión condicional de la condena. El rector quedará sujeto a medidas cautelares, entre ellas no cometer otro delito y no acercarse a la víctima durante el tiempo que dure la condena.

Rubén N fue detenido la noche del 9 de mayo por agentes de la FGJE en cumplimiento de un mandamiento judicial, lo que generó reacciones diversas dentro de la comunidad universitaria y en el ámbito político local. Su liberación bajo condiciones deja en suspenso su futuro al frente de la institución.