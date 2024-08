(Video) Por chismes despiden a dentista con base del ISSEA

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags. – A través de sus redes sociales, Nazareli Medina denunció que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), encabezado por Delia Félix García, promovió la revocación de su contrato con base y su despido injustificado a causa de rumores sin fundamento.

La dentista explica que el 16 de febrero de este año se le otorgó la base, y que, casi seis meses después, le fue revocada sin una razón aparente. Desde ese momento, ha intentado reunirse con Delia Félix o algún representante del SNTSA para obtener una explicación.

Tras insistir, finalmente se reunió con María del Carmen Cruz Roque, encargada de escalafón en el sindicato, aunque se le prohibió grabar la conversación. A pesar de los rodeos, la razón de su despido fue revelada.

“Le pregunto cuál es el motivo de mi despido, y ella me dice que me están quitando el derecho a mi base… Me dice que al sindicato le llegó un rumor de que yo iba a ser jefa jurisdiccional de dental en la jurisdicción 2, y que el sindicato no da bases para puestos de confianza”, explicó.

Nazareli Medina aclaró que nunca le ofrecieron tal puesto, ni por parte de la jurisdicción ni de ninguna otra instancia, y que la decisión de despedirla se basó en un rumor infundado. “Me están despidiendo porque les llegó un rumor de que me iban a ascender, cuando yo ni siquiera tenía conocimiento de esto”, señaló.

Además, les recordó que como trabajadora pagaba su cuota sindical y, aunque inicialmente no lo creían, les mostró sus talones de cheque como prueba. A pesar de esto, la dentista asegura que buscará otras vías para resolver su situación y defender sus derechos laborales.