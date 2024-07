(Video) Bomberos de Aguascalientes rescatan a perro atrapado en alambre de púas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Bomberos municipales rescataron un perro que subió por una barda y se fue atorar en un alambre de púas.

La mañana de este lunes cerca de las 9:10 horas se activaron los cuerpos de emergencia para acudir al reporte de que dentro de una escuela ubicada en la calle Villa del Rio en el fraccionamiento Villas de Loma Dorada se encontraba un can atrapado, por lo que los elementos se trasladaron hasta el lugar.

Al arribar los vulcanos observaron un can atrapado en una cerca con alambres de púas la cual delimitaba dos domicilios aledaños, por lo que los elementos comenzaron con las maniobras de extracción ya que por la postura en la que se encontraba el can era imposible moverse, después de realizar algunos cortes el can fue liberado sin sufrir lesión alguna.

Finalmente el can fue entregado al reportante quien comentó a las autoridades que el can era callejero y la mayor parte del tiempo rondaba la escuela ya que ellos le brindaban agua y alimentos.