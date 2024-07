Priistas inconformes rechazan la reelección de Alito Moreno 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras la realización de la asamblea nacional del PRI en la que entre otras cosas se aprobaron modificaciones a los estatutos para la reelección de la dirigencia nacional, priistas inconformes han comenzado a alzar la voz.

Rechazan que el actual dirigente Alejandro Moreno quiera perpetuarse en la conducción del partido, lo cual no es sano para la democracia interna.

La ex legisladora estatal, Elsa Amabel Landín Olivares, se unió a los críticos de la dirigencia nacional a través de sus redes sociales.

“Lamentable el rumbo que toma la dirigencia de mi partido. Soy priista y he sido orgullosa de mi militancia por décadas, pero no comparto la línea de autoritarismo que ha privado en los últimos años. El priismo es mucho más grande que una dirigencia temporal, por muy largo que sea el periodo de tiempo”, externó.

Al final de su texto lo acompaña con una esquela en donde lamenta el fallecimiento del PRI, por los que desea que descanse en paz.