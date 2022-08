Verme jugar fue como ver a Dios: Antonio Brown

Redacción

EU.-No sabemos si tanto golpe en la cabeza lo tiene “mareado” o si de verdad cree lo que dice, pero lo cierto es que Antonio Brown vuelve a ser centro de atención fuera de los emparrillados de la NFL. Esta vez, el receptor abierto se comparó con Jesucristo y con The Beatles para definir su grandeza.

Alejado de la National Football League desde los primeros días de enero por aquella “escenita” que montó en un partido de los Tampa Bay Buccaneers, Antonio Brown publicó en Twitter una carta hablando de cuál es su mayor arrepentimiento como deportista en la NFL y se dio vuelo.

“Mi mayor arrepentimiento en la NFL no es el haber llamado a un gerente general ‘adicto’ o llegar tarde a un entrenamiento de los Raiders en un globo con los pies congelados, ni siquiera apedrear a un conductor de mensajería y definitivamente no es el quitarme el jersey en aquel juego contra los Jets”, explica AB84.

“El mayor arrepentimiento es que nunca me podré ver a mí mismo, Antonio Brown, jugando en vivo desde la tribuna. Claro, puedo verme en las repeticiones de televisión, pero no puedo imaginar lo que fue para todos ustedes como fanáticos el verme en el campo haciendo maravillas. Fue como ver a The Beatles o a Jesucristo en acción”.

¿Qué enfermedad tiene Antonio Brown?

No está comprobado, pero algunos especialistas de medicina deportiva sugieren que Antonio Brown sufre Encefalopatía Traumática Crónica (CTE por sus siglas en inglés), que es una afección cerebral progresiva que se cree que es causada por golpes repetidos en la cabeza y episodios repetidos de conmoción cerebral.

Está particularmente asociado con los deportes de contacto, como el boxeo o el fútbol americano y entre sus síntomas principales están los cambios repentinos del estado de ánimo, episodios de depresión, ansiedad o furia y exabruptos sin razón aparente, características que definen los comportamientos de AB84 dentro y fuera del campo.

¿Volverá Antonio Brown a la NFL?

Con un larguísimo historial conflictivo que como ejemplos tiene el abandonar a los Buccaneers de Tom Brady en pleno juego contra los New York Jets, el ser despedido de los Oakland Raiders sin siquiera haber debutado por no respetar los horarios de entrenamiento y conflictos personales con Ben Roethlisberger y Mike Tomlin en Pittsburgh, solamente un “auténtico valiente” se animaría a firmarlo.

Eso sí, deportivamente hablando, Antonio Brown fue uno de los receptores abiertos más dominantes de la NFL la década pasada con los Steelers y fue con Tampa Bay que logró conquistar el Super Bowl en el año 2021.

Con información de Medio Tiempo