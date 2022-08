Irreal cifra de 100 mil perros en situación de calle en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al anunciar la aplicación de un censo para estimar la población de perros en situación de calle, la Asociación Humane Sociaty International, puso en entre dicho la cifra de 100 mil animales en estas condiciones en el estado.

El representante de la organización civil en la entidad, Felipe Márquez, aseveró que es ilógico que en 13 años cuando se dieron las primeras reuniones entre autoridades y animalistas ya se manejaba dicha cifra y en la actividad no han cambiado.

“En ese entonces les preguntábamos que cuántos animales estimaban en situación de calle en Aguascalientes y ya nos decían que 100 mil, y si hoy en día nos volvemos a acercar con el personal del municipio en el cetro de control canino, nos vuelven a decir que 100 mil, ósea, no ha cambiado la cifra”, cuestionó.

Más adelante aseguró que es imposible que se tenga la misma población canina en las calles, considerando el crecimiento de la ciudad.

“Insisto que es imposible que no hayamos crecido, ni disminuido y que nos mantengamos igual, entonces sí fuera así seriamos un ejemplo mundial en control de población canina lo cual es irreal”, concluyó.