Ventas en mercados de Aguascalientes se desploman hasta en más del 70%

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Por los suelos se encuentran las ventas en mercados, mismas que se han desplomado hasta en un 70% derivado de la contingencia sanitaria por el coronavirus.

En un recorrido por www.eclarinete.com.mx locatarios del mercado Terán, Juárez y Morelos, indicaron que se vive una situación critica por la falta de ventas a partir del cierre de establecimientos y de las medidas de quedarse en casa.

De tal suerte que negocios dedicados a la venta de frutas y verduras, comida y demás artículos de acuerdo a sus propietarios, no están sacando ni siquiera para los gastos básicos.

Inclusive, refieren que en el caso del Mercado Terán han tenido conocimiento de al menos dos cierres de negocios, orillados por esta difícil situación.

-¿Qué es lo que se ha dejado de vender más? Se cuestionó a un locatario.

-Pues, es que todo está afectando, haga de cuenta por ejemplo en las frutas y verduras nosotros tenemos de clientes a bares, restaurantes y ahorita que están cerrados no vendemos, la misma gente no está viniendo a comprar, antes venían de todas las colonias y ahora no, los de los de los pescados ahorita tienen gente por lo de la Semana Santa, pero espérese al sábado y se les acabó.