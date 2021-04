“Una vergüenza lo que hizo Monreal”: PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Gustavo Báez Leos, presidente estatal del Partido Acción Nacional, tronó en contra de David Monreal Ávila, candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, quien fuera exhibido en un video por tocamiento a los glúteos de una mujer de su mismo instituto político.

“Es una vergüenza lo que sucedió. No es un accidente como dijeron, simplemente es una grosería, si así se llevan qué mal y allá ellos”, comentó el dirigente blanquiazul en entrevista colectiva.

Monreal Ávila fue mostrado en una grabación donde con su mano derecha toca de manera inapropiada a Rocío Moreno Sánchez, a su vez candidata de Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Juchipila, durante un mitin proselitista en el estado zacatecano. Tanto Monreal como Moreno rechazaron un acto de acoso, que fue condenado por agrupaciones feministas.

“Fue un acto burdo. Morena ya lleva varios que manejan así y la verdad sí me da cierta pena. Espero que la candidata (Moreno) no haya sido presionada para decir que no pasó nada, pero es tema de ver la secuencia, se puede notar que la candidata está en un presídium y ya se encuentra devastada”, reiteró Báez Leos.

El dirigente panista lamentó que el hecho pueda no tener consecuencias debido a la postura de la afectada para no denunciar a David Monreal. “Va a quedar hasta ahí. Pero sí es una vergüenza que Morena tenga gente que no sean capaces de respetar a las otras personas”, finalizó.