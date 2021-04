Un menor de edad extraviado fue localizado en el municipio de Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.-Un menor que se encontraba extraviado fue localizado, con el apoyo de la ciudadanía por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de Jesús María, tras lo cual fue entregado a su padre, quién acudió a buscarlo al área de Trabajo Social.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:10 horas, cuando a través de redes sociales, se reportó que un menor había sido encontrando caminando solo por la calle Ignacio Allende, en la Zona Centro, del Municipio de Jesús María

Ante esto, se trasladaron al lugar elementos estatales y municipales, quienes se entrevistaron con los vecinos, los cuales les indicaron que minutos antes habían encontrado al menor de cinco años caminando solo y llorando porque no encontraba a su familia.

En ese momento los oficiales se entrevistaron con el niño, quien dijo llamarse Emiliano y que estaba muy asustado y señalaba que no sabía dónde estaba, por lo cual, procedieron a abordarlo a la radiopatrulla y trasladarlo al área de Trabajo Social.

Un par de horas más tarde, llegó el padre del menor José Fernando, de 41 años de edad, quién señaló que le había dado permiso a su hijo a salir a jugar en su bicicleta con uno de sus vecinos, pero en determinado momento se separaron y su hijo se extravió, por lo que ya no pudo regrese a su casa.

Una vez que comprobó el parentesco, le fue entregado su hijo, tras lo cual agradeció el apoyo de los vecinos y de los oficiales para localizar al pequeño.