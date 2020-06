UAA otorga 101 plazas para internado a alumnos de medicina

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En la Universidad Autónoma de Aguascalientes se concretó la entrega de 101 plazas a alumnos de medicina, quienes a partir del 1 de julio comenzarán con su internado en los hospitales del estado de Aguascalientes, a fin de cubrir este requisito indispensable en su formación como médicos cirujanos.

En este marco, la doctora Judith Martín del Campo Cervantes, secretaria de Docencia de Pregrado del Centro de Ciencias de la Salud (CCS), confirmó que se entregaron 101 plazas a igual número de estudiantes de medicina. En este sentido, detalló que, en un primer momento, se autorizaron por parte de la federación solamente 92, sin embargo, gracias a las gestiones de la UAA con el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) se logó que la totalidad de los estudiantes puedan iniciar su internado este año.

Es importante puntualizar que las 9 plazas adicionales que se otorgaron no cuentan con una beca por parte de la federación, condición que fue de conocimiento de los jóvenes y aceptada. Debido a que este proceso se concretará durante la pandemia por Covid-19, la institución ha sostenido reuniones previas con la totalidad de los estudiantes, con el objetivo de conversar con ellos sobre sus inquietudes y establecer líneas de comunicación eficientes con la intención de brindar atención oportuna, en caso de detectar alguna posible falta o situación de riesgo.

Martín del Campo Cervantes aseguró que la Autónoma de Aguascalientes siempre velará por la protección y educación de sus estudiantes, compromiso compartido con las instancias de salud estatales y federales a fin de que logren terminar su preparación académica en tiempo y forma. Además, recordó que todos los médicos internos de pregrado cuentan con seguridad social, por lo que la atención a cualquier problema de salud está garantizada.

Al finalizar la asignación de plaza, efectuada por los alumnos de acuerdo con su promedio, los estudiantes recibieron su primer kit básico de protección complementaria el cual incluye una careta cristal, lentes, guantes, un litro de gel y cubrebocas. Es importante destacar, que estos kits continuarán entregándose a lo largo de su internado.

Las plazas en las que estarán ubicados los jóvenes se distribuyen de la siguiente manera; 30 para los distintos centros médicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), 65 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 6 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), todas en áreas de bajo riesgo.

Por su parte, Carlos Alberto Hernández Sáenz, Director de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad del ISSEA, señaló que en el caso de los estudiantes que decidan ingresar al Centenario Hospital Miguel Hidalgo, estarán rotándose en algunos otros nosocomios, o incluso apoyando en un Call Center, a fin de resguardar la seguridad de los mismos.

Por su parte, el subdirector Médico del Hospital General del ISSSTE en Aguascalientes, Santiago Fernández Estrada, explicó que, debido a la contingencia, los internos tienen la oportunidad de rotar en zonas hospitalarias consideradas de bajo riesgo, como lo son medicina familiar, ginecología y obstetricia, además de que el Instituto está comprometido con la entrega de equipo de protección adecuado para el área en la que estarán laborando y de acuerdo a los procedimientos que realizarán.

Jaime Azhael Carranza Murillo, encargado de Planeación y Enlace Institucional del IMSS, detalló que respecto de los jóvenes que quedarán adscritos a los Hospitales de Zona no. 1, no. 2 y no. 3, estarán ubicados en áreas de bajo riesgo a fin de minimizar un posible contagio al tener interacción con usuarios y sus familiares. Aprovechó para reconocer a los actuales médicos internos de pregrado de la UAA que están por culminar este proceso, quienes han participado no sólo con las actividades asistenciales, sino también en procesos de investigación y educación para toda la comunidad, reflejando así la calidad educativa que adquirieron en las aulas.