TV Azteca no le cumplió al ganador del año pasado de La Voz

Redacción

Ciudad de México.-La edición pasada del reality de TV Azteca, ‘La voz Senior’, terminó en mayo de 2021, siendo el ganador Omar Alexander del equipo de Ricardo Montaner

Sin embargo, a más de un año de la final, la televisora del Ajusco fue exhibida por presunto fraude. De acuerdo al periodista de espectáculos, Alex Kaffie fue quien dio a conocer la información de que supuestamente el ganador no recibió lo prometido por la producción, que eran 200 mil pesos y grabar un sencillo musical bajo el sello de Universal Music.

”Ha pasado un año, ¡sí un año! de que Omar Alexander ganó el primer lugar de La Voz Senior (reality show en el que adultos mayores de 60 años tuvieron la oportunidad de mostrar su habilidad en el canto), sin embargo, no ha recibido ni su premio monetario ($200,000) ni su otra recompensa (grabar un tema con la disquera Universal)”, informó

Kaffie en su columna a través de un medio de circulación nacional. Al reclamar su premio, el ganador de 66 años comenzó a recibir excusas durante varios meses por parte de TV Azteca, incluso, argumentaron que la pandemia era un factor importante para no darle solución a su petición.

”Tras obtener el primer sitio en La Voz Senior, Omar Alexander empezó a recibir largas y largas respecto a sus premios: ‘Llámenos la semana próxima’, ‘la gente responsable de su premio está de vacaciones’ y ‘la pandemia tiene parado no solo lo suyo sino muchas otras cuestiones’, fueron algunos de los cientos de pretextos que el concursante de 66 años, cuyo asesor fue Ricardo Montaner, recibió durante meses por parte de TV Azteca”.

Omar Alexander, del equipo Montaner, fue el ganador en 2021 De acuerdo al periodista, fue Acun Medya, una de las productoras colaboradoras con dicho reality, quienes le respondieron la última llamada en mayo de este año, pues desde esa ocasión no volvió a recibir ninguna respuesta ni explicación. ”¡Hasta que esta empezó a echarle la bolita a Acun Medya (casa productora que también estuvo inmiscuida en La Voz Senior) y Universal Music!: ‘¡Ya no siga molestando, señor! Entienda que lo de su premio debe verlo con ellos, ¡no con nosotros!’, le dijeron hoscamente la última vez (en mayo pasado) que le contestaron la llamada a Omar Alexander. Desde esa ocasión ya no le toman las llamadas”.

Con información de TVNotas