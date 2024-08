Tunden a Mariana Echeverría y Ricardo Peralta por crítica gordofóbica a Gala Montes

Redacción

En los últimos días, La Casa de Los Famosos México ha sido escenario de tensiones crecientes entre sus habitantes, particularmente en el equipo Tierra.

A pesar de los intentos de “La Jefa” por promover la armonía en la casa, algunos participantes han continuado con actitudes que han generado controversia, especialmente durante la fiesta temática de Noche de Brujas celebrada el pasado viernes.

En dicha fiesta, donde los participantes mostraron sus mejores disfraces, Mariana Echeverría y Ricardo Peralta se vieron envueltos en una nueva polémica debido a comentarios sobre el cuerpo de su compañera, Gala Montes.

En un clip que rápidamente se hizo viral en redes sociales, los dos participantes fueron captados haciendo comentarios negativos acerca del físico de Montes, calificándola de "toroncha" y criticando su apariencia.

“¿Se está poniendo como muy toroncha no? Se ve muy acuerpada”, se escucha decir a Echeverría y Peralta mientras intentan ser discretos durante su conversación.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar a estos comentarios, catalogándolos como “gordofóbicos” y criticando duramente a Echeverría y Peralta.

La respuesta del público fue inmediata, con muchos internautas defendiendo a Gala Montes y señalando que este tipo de actitudes son inaceptables en la sociedad actual.

Comentarios en plataformas como TikTok y Twitter reflejaron el descontento del público, destacando la belleza y talento de Montes, y rechazando la “envidia” que percibieron en las palabras de sus compañeros.

Este incidente no es el primero en el que Mariana Echeverría se ve envuelta en controversia dentro del reality show. Anteriormente, Echeverría ya había sido objeto de críticas por sus actitudes hacia otros compañeros, lo que ha contribuido a su imagen como una de las participantes más polémicas de la temporada.

Con información de Excelsior