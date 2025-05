Camina bien presentación de Scorpions en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se mantiene en suspenso la presentación de la legendaria banda de rock Scorpions en el Foro de las Estrellas de la Feria Nacional de San Marcos.

Tras la cancelación de los conciertos en Argentina y Colombia, por la enfermedad que aqueja al vocalista Klaus Maine, crece la incertidumbre entre sus fan de si se presentará en Aguascalientes este próximo 6 de mayo.

Cuestionado en entrevista colectiva al respecto de si Scorpions no vendría a Aguascalientes, el presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna, se limitó a mencionar que lm de Scorpions camina bien sin lugar a dudas.

-¿Presidente, circulaba información de que Scorpions no vendría, sin embargo, sigue firme?

-Scorpions en Argentina canceló, pero no sé qué información tengamos por ahí, creo que en Bolivia (Bogotá) ayer u hoy si se va a presentar, entonces lo de Scorpions camina muy bien sin lugar a dudas.